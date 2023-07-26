الشيباني يدعو للدخول في عصيان مدني وإضراب عام لتحديد موعد قريب للانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن الهوة تزداد والانقسام يعزز وآخر خطوط الدفاع عن وحدة الوطن تنهار بعد أن تم جر القضاء إلى حلبة السياسة والانقسام والمناكفات الفارغة بين الأجسام المتسلطة،فضلا عن العبث على جميع الأصعدة.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،دعا الليبيون إلى الدخول في عصيان مدني وإضراب عام لتحديد موعد قريب للانتخابات وإصدار قاعدة دستورية تشمل الجميع.

وأضاف:” في زمن سهولة التواصل الفردي والجماعي، ماذا لو تنادت الجماهير في كل ربوع الوطن وحددت يوم اجتماع شعبي بشكل منظم تقوده فئات نخبوية تنظم نفسها بطريقة مؤتمرات أو لجان أو تكتلات بشرية أو أطلق عليها ما شئت من أسماء ومسميات وتناقش الوضع المتردي للبلاد،أسبابه وكيفية معالجته، لعلها تقرر العصيان المدني والإضراب العام حتى يتم دون لف ودوران، وتحديد موعد قريب للانتخابات وإصدار قاعدة دستورية تشمل الجميع ولا تقصي أي طرف، لعلنا ننقذ ما تبقى من الوطن”.