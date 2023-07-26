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“أبوزريبة” يلتقي مع أعيان وحكماء بلدية البيضاء الجبل الأخضر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

عقدَ وزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية  اللواء عصام أبوزريبة رفقة مجموعة من الضباط اجتماعًا مُوسعًا معَ عددٍ مِن أعيان وَحُكماء بلديَة البيضاء الجبل الأخضر.

وتمَّ خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وَتمَّ التركيز على أهمية دور الأعيان وَالحُكماء فِي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلديّة.

واستمعَ الوَزير إلى مُلاحظات ووجهات نظر السَّادة الأعيان والمشايخ حول مسألة تَعزيز الأمن بِالبلاد وَتطوير الكوادر الأمنية.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية، لِتحقيق أعلى مُستويات الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا أعيان وَحُكماء البلديّة إلى تقدِّيم المُساعدة وَالتعاون معَ الأجهزة الأمنية وَمُديريِّة الأمن.

الوسوم

اللواء عصام أبو زريبة بلدية البيضاء ليبيا

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الوطن الليبية

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