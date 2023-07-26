الساعدي: صيانة موقع التسريب تحتاج 20 يوما لإعادة المياه

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، أنه تم الانتهاء من سحب المياه وتجفيف موقع التسريب، والآن تم الشروع في إزالة الأنبوب المتضرر من قبل الجهاز.

وقال “الساعدي”، في تصريحات صحفية، أنه “جرى نقل جميع الآليات والمعدات اللازمة لعملية الصيانة، منها رافعة 350 طنا بدأ العمل على تجميع أجزائها استعدادا للعمل بالموقع”.

وأضاف، “نتوقع أن يتم إنزال أول أنبوب من أصل 5 أنابيب مساء اليوم، وسيكون العمل متواصلا على مدار 24 ساعة دون توقف”.

وأوضح، أن المدة الزمنية التي تحتاجها الشركة لإتمام عملية الصيانة فقط قرابة 15 يوما ومن ثم يليها عملية إعادة تعبئة المسار والتي تحتاج من 4 إلى 5 أيام لكي تقطع المياه مسافة تفوق 200 كيلو متر للوصول إلى المحطة.

وتابع أن فرق الصيانة تجري اختبارات على جميع الصمامات الموجودة على امتداد الخط لتلافي حدوث أي أعطال مشابهة عند التشغيل.