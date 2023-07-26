غوقة: أخشى على القضاء وأدافع عنه بما أوتيت ولا أقبل أن يزج به في مستنقع السياسة

ليبيا – رأى نائب رئيس المجلس الانتقالي عبد الحفيظ غوقة، أنه طبقاً لحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الأخير والذي ألغى التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون نظام القضاء وجعل الأعلى للقضاء يتكون من رئيس التفتيش ونائبه العام بعد أن عدل قانون نظام القضاء الحكم، فإن رئيس المحكمة العليا هو من يصبح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهذا هو مفهوم الإلغاء المادة الثانية من التعديل في عام 2021.

غوقة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن ذلك يعني وجود إشكالية ما بين المجلس الأعلى للقضاء الذي رفض حكم الدائرة الدستورية وما بين المحكمة العليا.

وأضاف: “ما كنا نتمنى أن يحدث الخلاف والصدام لكن التعديلات على قانون نظام القضاء هو ما أدى بنا لهذا الوضع وكذلك تدخل السافر من قبل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية. إن كنا نتكلم عن انكار العدالة والمحكمة العليا مسألة قديمة، حكم المحكمة العليا ودوائر المجتمع المحكمة العليا وهي الدائرة الدستورية يجب أن تحترم ونحن تعلمنا من القضاء في مصر مقالات تكتب من حروف من ذهب! “.

وأشار إلى أنه بالرغم من كل الأجواء السياسية والانقسام الحاصل في البلاد والمؤسسات كافة إلا أن مؤسسة القضاء ظلت راسخة وشامخة، معتقداً أن الداعي لتعطيل أو تعليق أعمال الدائرة الدستورية مرده عدم الخوض في المسائل السياسية وحتى لا تتخذ الدائرة الدستورية مطية للسياسيين ليحققوا منها أغراضهم.

كما استطرد خلال حديثة: “لسنا بصدد أن نقيم أداء المحكمة العليا لكننا ننتقد وأنا كرجل قانون انتقدت رئيس المحكمة العليا السابق عندما زج المحكمة العليا في معترك السياسة وظل رئيس المحكمة العليا ورشح نفسه ليكون رئيس المجلس الرئاسي دون أن يقدم استقالته واعتبره خطوته مساس بالقضاء وهيبته، أنا أخشى على القضاء وأدافع عنه بما أوتيت ولا أقبل أن يزج به في مستنقع السياسة”.

وأكد أن الربط في حل الإشكالية الحالية ما بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بالتوافق الذي يحصل بين مجلسي النواب والدولة عبارة عن “طامة كبرى” و”مأساة”، منوهاً إلى ضرورة الحرص على عدم ذلك مع ضرورة احترام مسألة حكم الدائرة الدستورية فلا مناص أمام المجلس الأعلى للقضاء إلا النزول عند هذا الحكم.

وأوضح في الختام أن الجميع يعلم بأن أحكام المحكمة العليا نص قانوني ملزم لكل السلطات في الدولة إضافة لمن ينسب للقضاء بالتالي احترام رجال القضاء للقاء واجب ولا مناص إلا الرضوخ للحكم وعدم انتظار أي تسويات.