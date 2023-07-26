“شركة الكهرباء” تواصل أعمال إصلاح الأعطال في عدة مناطق

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واصلت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء العمل للأسبوع الثاني على التوالي لإصلاح الأعطال ودعم الشبكة العامة رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة .

وأعلنت أنه تواصل أعمال صيانة في طرابلس وقصر بن غشير والكريمية وسرت وبنغازي وغيرها من المدن والمناطق الليبية.

وقامت بجهود اشتملت على ترحيل كوابل ضغط منخفض وعالي واستبدال محولات بدل المحترقة المغذية لبعض الأحياء السكنية وكذلك صيانة للخطوط الهوائية المغذية لبعض المناطق وذلك من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية وضمان استمراريتها .