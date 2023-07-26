مستنكرًا موقف تونس تجاه المهاجرين..الحراري: أوروبا لم يعد يهمها سوى إبعاد المهاجرين عن أراضيها

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أكد رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، أن أوروبا لم يعد يهمها سوى إبعاد المهاجرين عن أراضيها.

وأضاف الحراري في رد على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة تدفقات الهجرة من دول الساحل وغيرها :”أن أوروبت لاتريد تقديم المساعدة الكافية في تخفيف الأزمة وخاصة من جانبها الإنساني”.

واستنكر رئيس اللجنة، قيام السلطات التونسية بترحيل المهاجرين إلى الحدود الليبية ووضعهم في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل مسؤوليته وينشئ مخيمات خاصة لأولئك المهاجرين الذين يقصدون التوجه لأوروبا.

وأشاد الحراري بجهود حرس الحدود الليبي لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية وتوفير الاحتياجات الإسانية لهم.

وأكد رئيس اللجنة، بأن مؤتمر التنمية والهجرة الذي تم تنظيمه في روما الأيام الماضية لم يخرج بقرارات عملية.

وأشار إلى أن أوروبا لاتزال ترفض تحمل المسؤولية والمساهمة بشكل أكبر في تخفيف الازمة ، التي أصبحت تتحملها دول العبور دون غيرها.