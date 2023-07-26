إَستعداداً لأكبر عملية عسكرية لدخول طرابلس.. ناصر عمار يكشف بالاسماء عن تحالف عسكري جديد بقيادة “الزاوي”

كشف آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، عن تحالف عسكري جديد بقيادة شعبان هدية ( ابوعبيدة الزاوي) وبدعم مباشر من رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري.

وقال ناصر عمار في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أن التحالف العسكري يجهز لأكبر عملية عسكرية لدخول العاصمة طرابلس يوم 27-7-2023.

وأضاف عمار “هناك مشروع سياسي لحكومة جديدة بقيادة العارف النايض ونائبه عبدالحكيم بعيو المصراتي”.

وبحسب عمار فإن التحالف يضم كل من: “أسامة جويلي، هيثم التاجوري، عثمان اللهب، محمد القصب، ايوب ابوراس، معمر الضاوي، علي ابوزريبة، مصطفى قدور، علي دريدر، احمد الدباشي العمو، هارون ساسي، عبدالرحيم الرميح العلم، وسيم النعاجي”، مضيفاً “ومن طرف القيادة العامة بقيادة ادريس مادي، لواء طارق بن زياد، لواء 128، كتيبة ابوبكر الصديق، لواء خالد بن الوليد”.