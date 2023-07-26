الارصاد توضح بشأن انخفاض درجات الحرارة وموعد ارتفاعها من جديد

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير له بشأن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأربعاء 2023/07/26 م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب المركز فإن درجات الحرارة تشهد انخفاضاً على المنطقة الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس من بعد ظهر هذا اليوم خاصة في الفترة المسائية حيث من المتوقع أن تتراوح مابين (30-34)مْ بمعدل انخفاض ملحوظ مقارنة بيوم الأمس (سجلت يوم الأمس الثلاثاء مابين (43-48)مْ على معظم محطات الأرصاد الجوية في غرب ليبيا).

وقال المركز أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة هذا اليوم على باقي مناطق البلاد فتكون مابين (40-46)مْ، ويشمل التراجع في درجات الحرارة يوم الغد اغلب مناطق الشمال مع ارتفاع في الرطوبة النسبية.

ومن المتوقع بحسب المركز ان تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا على مناطق غرب ليبيا مطلع الاسبوع بداية من يوم السبت. والله اعلم.

وشهدت حالة الطقس خلال الايام الماضية ارتفاعا ملحوظاً بدرجات الحراراة على أغلب مناطق ليبيا نتيجة كتلة هوائية ساخنة بطيئة جدا في حركتها ما يجعلها تبقى لفترة طويلة. وارتفعت الحرارة نتيجة لقبة حرارية وموجة حر مع درجات حرارة فوق معدلاتها.