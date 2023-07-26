الشركسي: المجتمع الدولي يغض الطرف عن بلطجة الدبيبة ضد مجلس الدولة

رأى عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي أن المجتمع الدولي سيتغاضى عن بلطجة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ضد مجلس الدولة الاستشاري.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “باختصار شديد، دولياً العالم محكوم باتفاق الصخيرات، وأي اتفاق يخرج استناداً على هذا الاتفاق سيكون المبعوث وسفراء الدول ودولهم ملزمين به”.

واستدرك: “ولكن سيحاولون عرقلة الوصول لهذه الصيغة، بما فيها غض الطرف عن أي بلطجة سيقوم بها الدبيبة ضد مجلس الدولة لمنعه من عقد جلساته”.

وأضاف الشركسي أن “عديد الليبيين يشعرون أنّ تسويق الانتخابات ومواعيدها المكررة التي تتبناها البعثة والمجتمع الدولي هي فقط لتسكين الناس وبقاء الوضع الراهن”.