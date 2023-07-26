النواب يدين حادثة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة طرابلس

العنوان

أعلن مجلس النواب اليوم الأربعاء إدانته حادثة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة طرابلس واقتحامه بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة.

وأبدى المجلس في بيان له استغرابه القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها.

وعبر مجلس النواب عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تُعرض المؤسسة القضائية التي يعول عليها في بناء الدولة للانقسام والتشظي.

وأكد المجلس أن ليبيا في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون.

وكانت مصادر صحفية أكدت أن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبورزيزة اقتحم مقر المجلس في طرابلس بمجموعة مسلحة رفقة وزيرة العدل حليمة البوسيفي .