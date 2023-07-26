الدباشي: حكومة الدبيبة طرف أساسي في مشروع توطين المهاجرين

ليبيا – تحدث مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، عن بيان وزارة الخارجية الإيطالية بتاريخ 22 يوليو الذي يؤكد أن مشروع توطين المهاجرين في ليبيا مستمر،ولكن أدوات التنفيذ تغيرت وأصبحت وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بدلًا من المنظمات غير الحكومية.

الدباشي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:” مازالت حكومتنا طرفا أساسيا في المشروع الذي يقوم على رشوة السلطات المحلية في الجنوب وتوريط أكبر عدد من المواطنين السذّج في العمل ضد استقرار بلادهم بإغراءات مادية، وهو ما يمكن قراءته بسهولة بين السطور”.

وذكر أن بيان الخارجية الإيطالية بالخصوص يقول:”تم إطلاق مجموعة من التدخلات ليتم تنفيذها في ليبيا والنيجر بتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية لصالح المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف”.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 16 مليون يورو، 8.5 مليون منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و7.5 مليون لثلاثة مشاريع في النيجر.،ومن بين مختلف التدخلات المتوخاة، سيتم تنفيذ أنشطة تدريبية للسلطات المحلية من أجل زيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة، امتثالاً لمعايير حماية حقوق الإنسان، ودورات تدريبية في الموقع للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن في ليبيا، كما سيتم تنفيذ أنشطة لدعم النظام المدرسي، مما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم.

الدباشي أكد أن الوقت قد حان لأن تعلن حكومة عبد الحميد الدبيبة وعمداء بلديات الجنوب بكل وضوح رفضهم لأي مشروع يخص المهاجرين ينفذ خارج نطاق الخطط التي تضعها السلطات الليبية بموافقة سكان المنطقة.