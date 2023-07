حكومة جديدة يريدها البرلمان، ونواب يستبعدون نجاحها

أعلن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إقرار واعتماد خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6″، لافتًا إلى أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي الثلاثاء، لمناقشة خارطة الطريق التي طرحها المجلس ومنها تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وقال “صالح” إنه تقرر اعتماد خريطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة، مضيفا أن الثقة تعطى للحكومة على أساس برنامجها، متضمناً طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة.

وأوضح “صالح” أن الملاحظات تحال إلى لجنة «6+6» لمحاولة تقريب وجهات النظر، وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب “بدر النحيب” تشكيل حكومة واحدة وإجراء انتخابات، مضيفا أن الوضع الحالي سيعود بليبيا إلى المربع الأول.

من جانبه، عبّر عضو مجلس النواب “إبراهيم الدرسي” عن عدم تفاؤله بتشكيل حكومة جديدة بين مجلس النواب والدولة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف “الدرسي” في تصريحات للأحرار، أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على دخول العاصمة طرابلس، وأن رئيس حكومة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لن يسلم لها بسهولة، وفق تعبيره.

ولفت الدرسي إلى أن بقاء حكومة “أسامة حماد” في المنطقة الشرقية وحكومة “الدبيبة” في المنطقة الغربية يشكل حلا مؤقتا وحقنا للدماء، حسب وصفه.

وقال “الدرسي” إن مشكلة ليبيا تنفيذية حيث الصراع على السلطة والنفوذ، لافتا إلى أن الضغط الدولي على الأطراف الليبية قد يقود إلى الحرب نظرا لوجود داعمين إقليميين ودوليين.

وكانت اللجنة المشتركة “6+6” المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة انتهت من قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقدمته إلى المجلسين للموافقة عليه.

المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار

