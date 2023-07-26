إندونيسيا تؤكد دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي، والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، بديوان المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية إن الاجتماع استعرض جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المرتقبة.

كما ناقش الاجتماع سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات الليبية وفقاً للمعايير الدولية.

ومن جهته أكد القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا دعم حكومة بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، من خلال توفير الخبرات الفنية المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وأشاد بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.

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