مجلس النواب يُدين اقتحام مقر “الأعلى للقضاء” بقوة السلاح

الوطن| رصد

‏استنكر مجلس النواب الاعتداء على مقر المجلس الأعلى للقضاء في ⁧‫طرابلس‬⁩ واقتحامه بقوة السلاح من قِبل مجموعة مسلحة اليوم الأربعاء،مستغربًا القيام بهذا العمل في هذا الوقت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها.

‏وعبّر المجلس في بيانٍ له عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تُعرض المؤسسة القضائية التي يعول عليها في بناء الدولة للانقسام والتشظي، مؤكدًا أنهم في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية المؤسسات من حالات الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد.