اللافي يشكو من تأخر المخصصات المالية ويطالب وسائل إعلامه بالبحث عن حلول بديلة

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وليد اللافي، أهم الإشكالات المالية التي تواجه مؤسسات الإعلام الوطني، مؤكدا على أهمية إيجاد حلول بديلة في ظل تأخر مخصصات الباب الثاني

ووجه “اللافي”، وفق بيان لحكومة الدبيبة، بضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع وزارة التخطيط لمناقشة هذه الخطة التنموية لكل مؤسسة، مشددا على أهمية أن تستمر مشاريع التدريب والتطوير في كل المؤسسات الإعلامية طوال العام وفقا للرؤية الاستراتيجة للتدريب، وتجديد مرافقها وتطويرها، للقيام بدورها بأفضل صورة ممكنة، في ظل الاهتمام الواسع الذي يوليه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بقطاع الإعلام والاتصال الحكومي.

وحضر الاجتماع، رئيس الهيئة العامة للصحافة عبدالرزاق الداهش، ومدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، ومدير الهيئة العامة لرصد محتوى الإعلامي جلال عثمان، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أحمد الفيتوري، ومدير التحرير بإدار الإعلام والاتصال الحكومي علا الشويهدي، ومسؤول التخطيط والمتابعة بمكتب وزير الدولة أحمد الغول.