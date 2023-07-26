أبورزيزة يدخل المجلس الأعلى للقضاء بقوة السلاح والبرلمان يساتكر

أكدت مصادر محلية بالعاصمة طرابلس، أن عبدالله أبورزيزة رئيس المحكمة العليا اقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في ‫طرابلس، بدعم من مجموعة مسلحة، وذلك بالتزامن مع تصويت مجلس النواب تكليف المستشار مفتاح محمد ابراهيم القوي، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ، في جلسة اليوم الأربعاء.

واستنكر مجلس النواب الحادثة، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، قال فيه إنه يستنكر بأشد العبارات حادثة الاعتداء على المجلس الأعلى للقضاء، واقتحامه بقوة السلاح، مؤكدا احترامه لوحدة واستقلالية القضاء.

واستغرب البرلمان، القيام بهذا العمل الذي وصفه بالمشين، في هذا التوقيت الذي تشهد البلاد حالة تقارب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وانهاء حالة الانقسام، ما عبر البرلمان عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تعرض المؤسسة القضائية للانقسام والتشظي، ما يزيد من تهديدات وحدة البلاد.