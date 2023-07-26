المفتي الغرياني يعلق على الحراك العسكري ويحذر من هذا الأمر!

علق المفتي العام لدولة ليبيا الدكتور الصادق الغرياني على الحراك العسكري الساعي للدخول إلى العاصمة طرابلس، مؤكداً أن حراك 27 يوليو تحت مسمى ” انقاذ ليبيا ” حراك مشبوه وهدفه اسقاط حكومة الدبيبة لانها تريد الانتخابات وقد يكون ورائه حفتر ومخابراته”.

وحذر الغرياني في برنامجه على تلفزيون التناصح من من الحراك المشبوه، ومن مؤامرة عقيلة صالح وخليفة حفتر بفرض حكومة جديدة تحت سيطرتهم التامة.

وأضاف أن “الحل في الانتخابات العامة الشاملة لجميع المؤسسات السياسية”.

وكان القيادي بعملية بركان الغضب ناصر عمار، قد كشف عن تحالف عسكري جديد بقيادة شعبان هدية ( ابوعبيدة الزاوي) وبدعم مباشر من رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري. مؤكداً أن التحالف العسكري يجهز لأكبر عملية عسكرية لدخول العاصمة طرابلس يوم 27-7-2023.