بطولة عربية بنجوم سوبر.. ترقب لانطلاق مبهر لكأس الملك سلمان

يترقب عشاق المستديرة في المنطقة افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بمشاركة 16 ناديا عربيا يتنافسون من أجل الظفر بلقب بطل العرب على الأراضي السعودية، وسط مشاركة نجوم عالميون على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وتنطلق المسابقة العربية التي تقام لأول مرة بشكلها الحالي يوم 27 من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 12 أغسطس المقبل، ويصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين دولار.

يحصل الفائز باللقب على مبلغ 6 ملايين دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف، وتحصد الأندية التي توقفت مسيرتها عند نصف النهائي على 200 ألف دولار، وأندية ربع النهائي 150 ألف دولار، بينما يحصل النادي الذي يغادر من مرحلة المجموعات على 100 ألف دولار.

الافتتاح وملاعب البطولة

تنطلق مباريات البطولة بمواجهة السد القطري والوداد المغربي،يوم الخميس، على ستاد مدينة الأمير سلطان في أبها ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، في لقاء يسبق حفل الافتتاح.

ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل افتتاح مبهر قبل مباراة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي، وعقب مواجهة الوداد والسد مباشرة على الملعب ذاته.

تقام مباريات البطولة العربية على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، واستاد مدينة الملك فهد الرياضية، حيث تلعب 8 مباريات في كل جولة في مرحلة المجموعات، ثم تتأهل 8 أندية إلى الأدوار الإقصائية ومنها إلى النهائي.

الجولة الأولى

تنطلق منافسات البطولة يوم الخميس المقبل، بأربع مباريات، حيث يلعب السد القطري ضد الوداد المغربي، والصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي، وأهلي طربلس الليبي ضد الهلال السعودي، والترجي التونسي ضد اتحاد جدة السعودي.

وتستأنف مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة، بمواجهات شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي، والزمالك المصري ضد اتحاد المنستيري التونسي، والكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي، والنصر السعودي ضد الشباب السعودي.

نجوم البطولة

يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر أبرز نجوم البطولة حيث يشارك للمرة الأولى في كأس العرب للأندية الأبطال، بعدما قضى نصف الموسم الماضي في الملاعب السعودية.

ويترقب الجمهور العربي الظهور الأول للفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد السابق المنتقل حديثا إلى صفوف اتحاد جدة الذي ينافس في المجموعة الأولى مع الترجي والصفاقسي والشرطة.

ويشارك اتحاد جدة بنجم عالمي آخر، حيث من المتوقع أن يظهر الفرنسي نغولو كانتي بقميص العملاق السعودي في البطولة العربية إلى جوار مواطنه بنزيمة.

ويظهر السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي السابق، للمرة الأولى بقميص الهلال في البطولة، ومعه البرتغالي روبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون السابق.

سيسكو فوفانا المنتقل حديثا إلى النصر السعودي من لانس الفرنسي سيكون ضمن النجوم المنتظر تألقهم في البطولة، وكذلك زميله في الفريق السعودي مارسيلو برزوفيتش المنتقل من إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف، وأليكس تيليس القادم من مانشستر يونايتد.