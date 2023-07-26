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“الرئاسي”: اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها القادم في بنغازي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ترأس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023م.

وقال المجلس الرئاسي في بين إن الاجتماع عقد مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وأقرت خلاله اللجنة لائحة العمل الداخلي الخاص بها.

واستعرضت اللجنة المالية في اجتماعها نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات، وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام، كما قررت اللجنة أن يعقد اجتماعها القادم في مدينة بنغازي.

 

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صحيفة الساعة 24

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