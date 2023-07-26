وسائل اعلام: ابورزيزة يستلم بحماية مسلحة مقر “المجلس الاعلى للقضاء”

أفادت وسائل اعلام محلية أن عبدالله أبورزيزة رئيس المحكمة العليا إقتحم ظهر اليوم مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس مسنودًا بمجموعة مسلحة رفقة وزيرة العدل بحكومة الدبيبة حليمة البوسيفي.

وأوضحت وسائل الاعلام أن “عبدالله بورزيزة إستلم مقر المجلس الأعلى للقضاء بحماية جهاز الشرطة القضائية”، وذلك تنفيذا لحكم الدائرة الدستورية.

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وبحسب مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء فإن “استلام أبورزيزة جاء بعد ساعات من مظاهرة أمام المجلس لأنصار الغرياني دعمًا لتنصيبه رئيسًا للمجلس”.

وقال ‏المصدر “دار الافتاء وإعلامها يشنون حملة ضد المجلس لتنصيب أبورزيزة ونحملها والحكومة كامل المسؤولية”.