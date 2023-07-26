مهراج: يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار

قال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، إن الانتخابات في ليبيا بالنسبة لنا لابد أن تكون شاملة وشفافة وعادلة، وليس هناك بديل عن الانتخابات لإيجاد شرعية جديدة تعطي لليبيا مصداقية على الصعيد الدولي.

وأكد أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا الحل السياسي عبر الانتخابات التي ستُسهل رفع الحظر الذي يعيشه الليبيون، مبينًا أنه سيكون هناك ميثاق لجميع المترشحين ما قبل الترشح للقبول بنتائج الانتخابات وعدم عرقلة أحدهم للنتائج.

ووضح أن المترشحون سيتعهدون باحترام النتائج عبر هذا الميثاق، وإلا فالعقوبات موجودة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم أخذ ملاحظات مفوضية الانتخابات على قوانين 6+6 في الاعتبار.