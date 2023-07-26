ليبيا الان

المبعوث الأمريكي: نأمل أن يمهد “لقاء الكونغو” لمؤتمر وطني ناجح

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة تقر بأن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون.

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”: “نود في هذا الإطار الإشادة بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الافريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية يوم 20 يوليو في برازافيل”.

وتابع المبعوث الأمريكي: “نأمل أن يمهد اللقاء الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل يسمح لكل الليبيين بمختلف مشاربهم ومناطقهم بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة التي هي جد ضرورية لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع”.

الوسوم

المبعوث الأمريكي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك