المبعوث الأمريكي: نأمل أن يمهد “لقاء الكونغو” لمؤتمر وطني ناجح

قال المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة تقر بأن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون.

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”: “نود في هذا الإطار الإشادة بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الافريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية يوم 20 يوليو في برازافيل”.

وتابع المبعوث الأمريكي: “نأمل أن يمهد اللقاء الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل يسمح لكل الليبيين بمختلف مشاربهم ومناطقهم بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة التي هي جد ضرورية لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع”.