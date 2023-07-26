“السايح” يستقبل القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح اليوم القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، وذلك بديوان المجلس.

واستعرض الاجتماع جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المرتقبة، كما ناقش سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية.

ومن جهته أكد “رفاعي” دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، من خلال توفير الخبرات الفنية المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.