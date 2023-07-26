مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.. والنواب يستنكر

اتهم مجلس النواب الليبي مجموعة مسلحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، معبرا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المشين.

واستغرب مجلس النواب، في بيان، قيام المجموعة المسلحة بهذا العمل في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها، معبراً عن أسفه لهذه الأعمال التي وصفها بأنها تعرض المؤسسة القضائية للانقسام والتشظي.

وقال المجلس في بيان: «نحن في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون».

وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت أن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة، اقتحم مقر المجلس في طرابلس مسنودا بمجموعة مسلحة وبرفقة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة البوسيفي.