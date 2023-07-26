الدبيبة للسفيرين الألماني والنمساوي: حكومتي حريصة على إنهاء المرحلة الانتقالية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، كلا من سفير ألمانيا في ليبيا “ميخائيل أونماخت” وسفير النمسا لدى ليبيا “كريستوف مينيورغ”، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحث اللقاء، التحضيرات اللازمة لاجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية، خاصة في ظل توصياتها الأخيرة بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

وأكد الدبيبة حرص الحكومة على إجراء الانتخابات المرتقبة، وفق قوانين عادلة ، وعملية منظمة تسهم في إنهاء المراحل الانتقالية التي مرت بها البلاد لسنوات.

وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء “الطاهر الباعور” ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني “محمد حمودة”.