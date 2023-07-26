“أبوزريبة” يناقش قضايا الأمن والاستقرار في بنغازي

الوطن| رصد

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي، ومدير مديرية أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة في بنغازي، العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وسُبل تعزيز جهود الأمن والحفاظ على النظام العام في بنغازي.

كما تم استعراض الإجراءات الأمنية المُتخذة والتدابير الوقائية للتصدّي لأي تهديدات أمنية، إضافة إلى استعراض الخُطة الأمنية التي تمَّ اتباعها من قِبل مديريِّة الأمن والإدارة في تأمين الوفود الدوليّة المشاركة في اجتماع المجموعة الأمنية بمدينة بنغازي.

من جهته أكد أبوزريبة على الجهود التي بذلتها الإدارة ومديريِّة الأمن في الحفاظ على استقرار المدينة وتأمينها، مُشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتكثيف التنسيق والتعاون بيِّن الأجهزة الأمنية والإدارية؛ لضمان حماية المُواطنين والمقيمين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والتدابير الوقائية، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الأمن بيِّن الجهات الأمنية المُختلفة، حرصًا على تعزيز الأمن والسلامة العامة في المنطقة.