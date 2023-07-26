قلمة: إقرار القوانين الانتخابية هو أساس الطريق لإنجاح الانتخابات

قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة 6+6 صالح قلمة الأربعاء، إن إقرار مجلس النواب للقوانين الانتخابية “قانون الرئيس وقانون مجلس النواب”، هو أساس الطريق لإنجاح الانتخابات.

وأضاف قلمة في تصريحات صحفية، أن خارطة الطريق تشمل الجانب التنفيذي “الحكومة”، وأن هناك آليات أبدى أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم حولها مع وجود تباين في الآراء بين الأعضاء.

وأوضح قلمة، أنه كان يجب مناقشة موضوع القوانين الانتخابية كاملة مع مناقشة موضوع تشكيل أو تغيير الحكومة، لأنه قد تحدث بعض الصعوبات في تنفيذ الخارطة لو لم تنفذ بشكل كامل.

وتابع قلمة قائلاً “عندما تتهيأ الظروف للانتخابات سنتمكن من تشكيل حكومة واحدة بسهولة، على أساس برنامج العمل والسيرة الذاتية للمترشح لرئاستها، وهو المهم في اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة الجديدة”.