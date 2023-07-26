الولايات المتحدة: المصالحة الوطنية عنصر حيوي لتحقيق استقرار ‎ليبيا

قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده تقر بأن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ‎ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون.

وأشاد المبعوث الأمريكي في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر، بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الأفريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية يوم 20 يوليو في برازافيل.

وعبر عن أمل بلاده أن يمهد اللقاء الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل يسمح لكل الليبيين بمختلف مشاربهم ومناطقهم بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة التي هي جد ضرورية لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع.

وكان عضو المحلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أعلن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الجمعة الماضية لافتا إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها من ليبيا.

وحضر انطلاق أعمال اللجنة في العاصمة الكونغولية برازافيل كل من: رئيس الكونغو دنيس ساسو انغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، ومستشار رئيس الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، وبمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، عبر تطبيق زوم، وممثل عن جامعة الدول العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا.

Trending النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما