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نورلاند: الولايات المتحدة تقر بأن عملية المصالحة الفعالة عنصر حاسم في استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا  ريتشارد نورلاند إقرار الولايات المتحدة بأن عملية المصالحة الفعالة هي عنصر حيوي لتمكين ⁧‫ليبيا‬⁩ من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون.

وأثنى نورلاند على الليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الأفريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية يوم 20 يوليو في برازافيل.

آملًا أن يمهد الاجتماع الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل يسمح لكل الليبيين من جميع الخلفيات والمناطق بمناقشة وحل القضايا المهمة والصعبة والحاسمة، لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع.

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الوطن الليبية

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