“دبيبة” يبحث مع سفيرا ألمانيا والنمسا تطورات الأوضاع السياسية بليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وسفير النمسا كريستوف مينيورغ، وناقش معهما آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن اللقاء بحث التحضيرات اللازمة لاجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية، خاصة في ظل توصياتها الأخيرة بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

وأكد دبيبة، خلال اللقاء حرص حكومة الوحدة على إجراء الانتخابات المرتقبة وفق قوانين عادلة، وعملية منظمة تسهم في إنهاء المراحل الانتقالية التي مرت بها البلاد لسنوات.

وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء الطاهر الباعور، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

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