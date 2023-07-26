بعد زيارتها بنغازي.. هورندال: بريطانية فخورة بتاريخها المشترك مع ليبيا

الوطن| رصد

قامت السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال بزيارة وصفتها بالناجحة إلى مدينة بنغازي من قِبل فريق السفارة البريطانية في ليبيا.

وأشارت هورندال عبّر تغريدة نشرتها على تويتر أن هذه الزيارة جاءت في إطار الدعم البريطاني والالتزام بالأمن والاستقرار عبّر ليبيا،مؤكدةً اعتزاز بريطانية بشراكاتها مع ليبيا لدعم الاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة في المجال الأمني.

‏مستذكرةً الجهود المبذولة بإزالة أكثر من 4500 لغم مهدد للحياة من ⁧‫بنغازي‬⁩، ودعم المجتمعات المحلية لحل النزاعات المحلية وبناء السلام،وقيامها والملحق العسكري البريطاني بزيارة الأكاديمية في ⁧‫بنغازي‬⁩ لرعاية تدريبًا للبحرية الليبية في اللغة الإنجليزية؛ لكون اللغة الإنجليزيةا لجيدة لدى جميع البحارة تجعل البحّار أكثر أمانًا.

‏واختتمت هورندال رحلتها بزيارة مقبرة مقابر حرب الكومنولث في ⁧‫بنغازي‬⁩، معبرةً عن فخر بريطانية بتاريخها المشترك مع ليبيا حيث قاتل أسلافها معًا جنبًا إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية.