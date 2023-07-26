نصية: المطلوب من رئيس الحكومة القادم التمهيد للانتخابات فقط

نفى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية اعتراض مجلس الدولة الاستشاري على خارطة الطريق.

وقال نصية في تصريح صحفي إن المجلسين اتفقا عل خارطة الطريق، لافتا إلى أن ملاحظات البعض ليست جوهرية.

وأضاف النائب أن “مسألة تغيير الحكومة ليست غاية إنما وسيلة للوصول للانتخابات”، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على شروط الترشح لـ رئاسة الوزراء منها وضع برنامج عمل واضح يشمل متطلبات الانتخابات.

وتابع: لا أحد يختلف على أن المطلوب من رئيس الوزراء القادم التمهيد للانتخابات فقط، وليس إعداد مشاريع لخمس سنوات أو أكثر، وبالتالي فهناك اقتراح بعدم فرض أي من الوزراء عليه، ليستكمل مهمته سريعا.