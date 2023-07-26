اللافي يؤكّد على ضرورة تجديد وتطوير مرافق المؤسسات الإعلامية

أكّد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، اليوم الأربعاء، خلال إجتماع لمناقشة أهم الإشكالات المالية التي تواجه مؤسسات الإعلام الوطني،على أهمية إيجاد حلول بديلة في ظل تأخر مخصصات الباب الثاني.

وشدّد اللافي، على أهمية استمرار مشاريع التدريب والتطوير في كل المؤسسات الإعلامية طوال العام وفقا للرؤية الاستراتيجة للتدريب، وتجديد مرافقها وتطويرها، للقيام بدورها بأفضل صورة ممكنة.

كما دعا إلى ضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع وزارة التخطيط لمناقشة هذه الخطة التنموية لكل مؤسسة.