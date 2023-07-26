ليبيا الان

وزارة الصحة الليبية تبحث الاستفادة من الخبرات الدولية لمكافحة الأمراض المنقولة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الليبية، سعدالدين عبدالوكيل، اليوم الأربعاء، مع ممثلة غرفة التجارة الليبية- الأمريكية، ديبي هيرست، تنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الدولية في إنجاح البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره ممثل عن شركة أوركين العالمية المتخصصة في مكافحة الآفات وحماية الصحة العامة، إلى سبل التعاون المشترك لتعزيز الخدمات الوقائية، من أجل توفير بيئة صحية خالية من أي معوقات مرضية أو مؤشرات على تدهور البيئة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة، خلُص المجتمعون إلى التأكيد على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة المشتركة مع وزارة الصحة وهي وزارات الحكم المحلي، والزراعة والثروة الحيوانية، والبيئة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل، لإطلاق برامج وخطط وطنية مستدامة، بما يعزز الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل بدلًا من انتشارها.

Trending

ليبيا.. قرار بتطبيق معايير “GS1” ووضع باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الطبية
Trending

النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما






المقال السابقوزيرة الخارجية الليبية تزور تركيا
المقال التالىإندونيسيا تؤكد دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك