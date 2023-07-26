وزارة الصحة الليبية تبحث الاستفادة من الخبرات الدولية لمكافحة الأمراض المنقولة

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الليبية، سعدالدين عبدالوكيل، اليوم الأربعاء، مع ممثلة غرفة التجارة الليبية- الأمريكية، ديبي هيرست، تنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الدولية في إنجاح البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره ممثل عن شركة أوركين العالمية المتخصصة في مكافحة الآفات وحماية الصحة العامة، إلى سبل التعاون المشترك لتعزيز الخدمات الوقائية، من أجل توفير بيئة صحية خالية من أي معوقات مرضية أو مؤشرات على تدهور البيئة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة، خلُص المجتمعون إلى التأكيد على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة المشتركة مع وزارة الصحة وهي وزارات الحكم المحلي، والزراعة والثروة الحيوانية، والبيئة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل، لإطلاق برامج وخطط وطنية مستدامة، بما يعزز الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل بدلًا من انتشارها.

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