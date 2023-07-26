“الدبيبة” يبحث مع سفيري ألمانيا والنمسا الأوضاع السياسي 

الوطن| متابعات

ناقش رئيس وزراء الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه، مع كل من السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت وسفير النمسا لدى ليبيا كريستوف مينيورغ، آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحث اللقاء، التحضيرات اللازمة لاجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية، خاصة في ظل توصياتها الأخيرة بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

وفي هذا السياق، أكد الدبيبة لسفيري ألمانيا و النمسا، على حرص الحكومة إجراء الانتخابات المرتقبة، وفق قوانين عادلة ونزيهة، وفي عملية منظمة تسهم في إنهاء المراحل الانتقالية التي مرت بها البلاد لسنوات.

وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في الحكومة المنتهية وليد اللافي ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء الطاهر الباعور ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.