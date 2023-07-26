الحويج لوفد مغربي: نشجع التجارة والاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”محمد الحويج” وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب.

وحسب بيان للوزارة، فقد بحث اللقاء تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وترتيبات الملتقى الاستثماري الليبي المغربي بطنجة شهر سبتمبر المقبل.

وأكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها تهدف إلى تشجيع قطاعات التجارة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق القانون رقم 9 لقطاع الاستثمار بدولة ليبيا.