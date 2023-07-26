محكمة مصراتة تصدر بيانًا بشأن الخلاف بين الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية

أعرب رئيس محكمة استئناف مصراتة الصديق بادي عن استيائه من الخلاف الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأضاف بادي في بيان له اليوم، أن مستشاري المحكمة راقبوا باستياء الجدل الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية، واطلعوا على بيان المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص، والتصريحات الإعلامية للمستشار مفتاح القوي، والبيانات التي أصدرها بعض أعضاء الهيئات القضائية في بعض المدن الليبية.

وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بالعدول عن بيانه، والتسليم بحكم الدائرة الدستورية.

وأضافت المحكمة أن كل هذه البيانات والتصريحات تسيء للسلطة القضائية، وتخل بوقار وهيبة رجال القضاء في عيون الرأي العام الليبي.

وأكدت المحكمة أن موقف المجلس الأعلى للقضاء هدم لمرفق القضاء، وطعن في نزاهته، وإعدام لمبرر وجوده.

وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ توصيتها ذات الرقم (ب) الواردة بمحضر الجمعية العمومية للمحكمة رقم 2022/3م في شأن توزيع العمل بين مستشاري المحكمة.

ودعت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء إلى مخاطبة رؤساء الهيئات القضائية بعموم ليبيا، بحث أعضائها على التوقف عن الخروج ببيانات وبيانات إعلامية تدعو إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية.