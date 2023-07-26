المسوري: الخلاف القضائي بدأ يأخذ شكلا يشبه الانقسام

ناشد عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري، كلا من رئيس المحكمة العليا عبدالله بورزيزة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالفتاح القوي والنائب العام الصديق الصور بالسعي لتوطين الخلاف الدائر داخل مؤسسة القضاء؛ تمهيداً لتفكيك هذه المعضلة تدريجياً مع مرور الوقت.

وقال المسوري في تصريح صحفي إن الخلاف بدأ ينتقل إلى الخارج ويأخذ شكلاً يشبه ما يحدث في الحقل السياسي والأمني والعسكري من حيث الانقسام والاصطفاف، ووجود جمهور لكل طرف على غرار مدرجات كرة القدم.

ونوه إلى أن هذا الخلاف يعد مناخا يناسب بعض الأطراف، ولن تعدم الوسيلة لصب الزيت على النار كلما سنحت الفرصة.

وأضاف المسوري: ندعو الجميع لتجاوز كل ما يهدد وحدة المؤسسة القضائية وتفويت الفرصة على أصحاب الأفكار والأيادي الآثمة التي تقتات على الانقسام والتشظي والفتن.

واقتحم عبدالله أبورزيزة رئيس المحكمة العليا اليوم الأربعاء مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس مسنودًا بمجموعة مسـلحة رفقة.

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