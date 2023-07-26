بالصور.. مركز شرطة يلقي القبض على رجل وإمرأة في بنغازي

ألقى “مركز شرطة سيدي خليفة” بمديرية أمن بنغازي القبض على رجل وإمرأة إشتركو في سرقة حديد وكوابل نحاسية تقدر بمبلغ وقدره 30.000 ألف دينار من قطعة أرض تخص مواطن .

واستجابةً لشكوى مواطن مفادها سرقة كابلات نحاسية وحديد خردة من مزرعته الواقعة في نطاق اختصاص مركز شرطة سيدي خليفة وأفاد ايضا ان المسروقات تقدر بمبلغ وقدره 30.000 ألف دينار .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز تعليماته عقيد ربيع الورفلي بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات التابعين للمركز وبرفقته دورية مُساندة من جهاز الظواهر السلبية إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع المعلومات وعند وصولهم لاحظوا خروج مركبة آلية وعلى متنها بعض الخردة من مكان الواقعة وتم ضبط المركبة ومن يقودها والإنتقال إلي المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى ر.م.ن وأفاد قائلاً بأن إمرأة تُدعى ب.ح.ع هي من أرشدته إلى مكان مزرعة الشاكي لغرض نقل الخردة والاسلاك النحاسية لكي يشتريها .

وتم إستحضار المدعوة ب.ح.ع إلى المركز وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة السرقة وشراء أشياء مجهولة المصدر .