الغرياني يحذر من حراك مشبوه لإسقاط الدبيبة ويتحدث حول من ورائه

هاجم المفتي العام لدولة ليبيا الدكتور الصادق الغرياني، الحراك الذي أعلن عنه شعبان هدية “أبو عبيدة الزاوي” الذي دعا فيه لمظاهرات يوم 27 يوليو تحت اسم حراك انتفاضة الحسم لإنقاذ ليبيا .
أبرز تصريحات المفتي العام لدولة ليبيا الدكتور الصادق الغرياني خلال مقابلة أسبوعية، حسب وصفه :
- الغرياني : هذا الحراك مشبوه وهدفه اسقاط حكومة الدبيبة لأنها تريد الانتخابات وقد يكون ورائه حفتر ومخابراته.
- الغرياني : هذه التحركات المشبوهة التي تسعى لتحقيق أحلام مجرم الحرب حفتر عبر من يمكنون له في المنطقة الغربية.
- الغرياني : من يقول إنه يتواصل معي في هذا المشروع مُدلس فربما يكون قد تواصل معي عبر الهاتف للاطمئنان فقط ويوهم غيره بعكس ذلك.
- الغرياني : شعارات الحراك المزعوم هي نفسها الشعارات التي رفعها مجرم الحرب حفتر في حروبه على الليبيين.
- الغرياني : كلام هذا الحراك هو تمهيد لمشروع عقيلة وحفتر والمجتمع الدولي يتواطأ معهم.
- الغرياني : هذا الحراك أصحابه غير معروفين ومجاهيل ولا يُعرف من صاحب هذا المشروع وهذا في حد ذاته يضع عشرات علامات الاستفهام والتعجب.
- الغرياني : هذا مشروع عريض يترتب عليه دماء وانتهاك حرمات وأعراض وتغيير حكم وأصحابه غير معروفين.
- الغرياني : الحكم الشرعي فيمن يأت بكلام من شخص غير معروف هو جهالة الذات في العدالة والحكم والشهادة ساقطة ولا يُقبل لهم كلام.
- الغرياني : الحذر من حراك الانتفاضة للحسم والتغيير وأدعو الليبيين للضغط على الحكومة للتمسك بالانتخابات والدستور.
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