الغرياني يحذر من حراك مشبوه لإسقاط الدبيبة ويتحدث حول من ورائه

هاجم المفتي العام لدولة ليبيا الدكتور الصادق الغرياني، الحراك الذي أعلن عنه شعبان هدية “أبو عبيدة الزاوي” الذي دعا فيه لمظاهرات يوم 27 يوليو تحت اسم حراك انتفاضة الحسم لإنقاذ ليبيا .

أبرز تصريحات المفتي العام لدولة ليبيا الدكتور الصادق الغرياني خلال مقابلة أسبوعية، حسب وصفه :