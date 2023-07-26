“المنقوش” تبحث مع وزير الخارجية التركي جهود دعم استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ‎بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، في أول لقاء رسمي يجمعها بعد توليه مهامه وزيراً للخارجية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوزيران ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وجهود دعم استقرار ليبيا.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، قامت أمس الثلاثاء، بزيارة عمل رسمية إلى طهران، بناء على دعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان في استقبال الوزيرة الليبية نظيرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث تُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى لطهران منذ 16 عشر عاماً.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي عقد جلسة مباحثات مع الجانب الإيراني، ناقشت خطوات الجانبان لاستئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجددت وزيرة الخارجية خلال اللقاء تأكيد موقف دولة ليبيا المؤيد لمبادرة المملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم الأشقاء العرب لبدء مرحلة جديدة من العلاقات العربية – الإيرانية، على أساس المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.

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كما اتفق الجانبان علي استئناف اللجنة المشتركة الليبية – الإيرانية عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية.