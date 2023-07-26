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القبض على عاملة إفريقية سرقت ما يناهز 2 مليون دينار

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن جهاز البحث الجنائي بالتعاون مع اللواء 444، من القبض، على عاملة إفريقية سرقت ما يناهز 2 مليون دينار من منزل بزوارة .

وبناء على تعليمات السيد رئيس جهاز المباحث الجنائية ” لواء . محمود عاشور العجيلي ” وبمتابعة منه لبلاغ وارد من مركز شرطة زوارة بشان واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 300 الف دولار و 250 الف دينار من احد المنازل من قبل عاملة من إحدى الجنسيات الافريقية .

وتمكن مكتب تحريات رئيس الجهاز ومركز المعلومات بالجهاز بعد اربعة ايام من العمل المتواصل ، وبالتعاون مع اللواء 444 التابع لرئاسة الاركان العامة للجيش الليبي من القبض علي العاملة الافريقية في مدينة مزدة وهي تحاول التسلل إلي خارج الأراضي الليبية .

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المشهد

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