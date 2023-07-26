الغرياني: جميع أهل العلم الشرعي اتهموا حراك “إنقاذ ليبيا” بأنه لا يقبل بـ”بربع دينار”

وجه المفتي المعزول الصادي الغرياني اتهامات عديدة إلى حراك 27 يوليو تحت المسمى بـ”إنقاذ ليبيا”، قائلا إنه حراك مشبوه وأن الحكم الشرعي فيه بأنه لا يقبل لأصحابه شهادة ولا حكما ولا قولا في ربع دينار وهم ساقطوا عداله عند جميع أهل العلم الشرعي والرواية، حسب قوله.

وقال “الغرياني”، في تصريحات له عبر قناة التناصح التي يديرها المفتي المعزول وتبث من تركيا: “إن من يسمع يسمع بيانات حراك الانتفاضة للحسم والتغيير لإنقاذ ليبيا يتعجب من عدة أمور أولها أن أصحابه غير معروفين ومجاهيل وهويتهم مجهولة ولا يعرف من هو صاحب هذا المشروع”، على حد وصفه.

وأضاف “أنه حراك متنكر وعدم الإفصاح عن إنفسهم في حد ذاته يضع عشرات علامات الاستفهام والتعجب فهو مشروع عريض كبير يترتب عليه دماء وانتهاك حرمات وأعراض وتغيير حكم”، وفق قوله.

وتابع “إذا ما سمعناه من هذا الحراك من أنهم يريديون أن يرجعوا بالبلاد إلى العدل والحكم الشرعي الصحيح والقيم ومحاربة الفساد وغيره من الخطاب الإنشائي ورصف بكلام دون معنى”.

واستطرد” إذا أردنا أن نطبق المعيار الشرعي فيما يكتبون ويقولون ويلوحون بع في بياناتهم فإن هذا المشروع ينسف جملة وتفصيلا لأن صاحبه مجهول الذات لا يقبل له شهادة ولا حكما ولا قول في ربع دينار وجهالة الذات ساقطة عند جميع أهل العلم الشرعي والرواية، لأن مجهول الذات غير عدل وأصحابه متهمون غير عدول ساقطو العدالة ولا يقبل منهم كلام وهذه هو الرأي الشرعي في هذا الحراك”حسبما قال ووصف.

واختتم قائلا: “إن من يقوم بهذه البيانات حهات محترفة لا تريد الإفصاح عن نفسها فهل هي المخابرات المصرية أو مخابرات حفتر وجنوده فهي جهة مشبوهة عليها علامات استفهام وأن ما يروجون له هو نفس ما يلوح به برلمان طبرق لتغيير الحكومة” على حد قوله.