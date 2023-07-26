جريدة لندنية : فرص ضعيفة أمام محاولات إزاحة حكومة الدبيبة

العرب اللندنية – تقلل أوساط سياسية ليبية من أهمية الحديث المتزايد مؤخرا عن قرب رحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في ظل استمرار الدعم الأممي والغربي له، بالإضافة إلى غياب مؤشرات تفكك تحالفها مع تركيا.

وترى هذه الأوساط أن إصرار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة لن يقود إلا إلى تكرار سيناريو حكومة أسامة حماد في الشرق التي لم يعد لها أثر خاصة منذ استقالة رئيسها السابق فتحي باشاغا، لافتة إلى أن التجربة أثبتت في ليبيا أن الحكم لا يكون إلا لمن يسيطر على العاصمة والمصرف المركزي.

ويربط تحالف قوي بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الذي يتحرك في كل الاتجاهات لدعم حليفه سواء عبر تسييل الأموال لاسترضاء الليبيين من خلال زيادات في الرواتب وإنجاز مشاريع تنموية وحل أزمة الكهرباء، أو خارجيا بإيداع ودائع لدى الدول كانت آخرها وديعة بـ700 مليون دولار لمصر تحدثت عنها المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز في مقال نشر في “المجلة السعودية”، بالإضافة إلى ودائع لتركيا تقدّر بالمليارات.

وتحدث نشطاء معارضون للدبيبة عن أن الكبير قام مؤخرا بزيارة إلى أنقرة، مرجحين أن يكون الهدف منها تقديم وديعة أخرى إلى البنك المركزي التركي.

ويحاول معسكر الشرق منذ سنوات إسقاط الصديق الكبير من على رأس المصرف المركزي، حيث تبرر تلك المساعي باتهام الكبير بمحاباة تيارات إسلامية أو مناطقية على حساب الشرق، إلا أن محللين يرون أن رفض معسكر الشرق للكبير مرتبط باستمرار تسييله الأموال لخصومه في طرابلس.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه زيارة ليبيا، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى استمرار الدعم التركي للدبيبة، ما يتناقض مع تأويلات تقر بأن من مصلحة أنقرة أن توسّع نفوذها في المنطقة الشرقية في الوقت الحالي خاصة بعد تطبيع العلاقات مع مصر.

وزارت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الأربعاء أنقرة، حيث بحثت مع نظيرها التركي هاكان فيدان “العلاقات الثنائية فضلًا عن التطورات في ليبيا والمستجدات على الساحة الإقليمية”.

وحرص الدبيبة منذ وصوله إلى السلطة على أن يكون صديقا لكل الدول، وهو ما يمثل قطيعة مع سياسة الاصطفافات التي انتهجتها الحكومات السابقة. ورغم تشدد الموقف المصري حياله إلا أنه حاول استرضاء القاهرة بوديعة في المصرف المركزي المصري لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

كما يرتبط الدبيبة بعلاقات وطيدة مع تونس والجزائر، بالإضافة إلى علاقاته المتميزة مع الإمارات والسعودية وقطر.

وجاء إعلان إيطاليا عن استئناف الطيران في هذا التوقيت كرسالة دعم قوية للدبيبة، خاصة بعد الرحلة التجريبية الاثنين التي كان على متنها، بالرغم من أن الرحلات لن تستأنف إلا بداية من سبتمبر المقبل. ويعكس كسر روما لحظر الطيران الأوروبي دون تسجيل أي اعتراض من الاتحاد الأوروبي دعما أوروبيا ضمنيا لحكومة طرابلس.

وترفض الولايات المتحدة علنا تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وأعلن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند مرارا أن بلاده لا تؤيد تشكيل حكومة جديدة دون اتفاق أممي جديد.

ويرى مراقبون أن المرونة التي يبديها الدبيبة في التعامل مع خصومه -كان آخر مظاهرها الاستجابة لدعوة قائد الجيش المشير خليفة حفتر إلى تشكيل لجنة مالية عليا لضمان توزيع عادل للثروة- تعمق ثقة الغرب به، خاصة وأنها تقطع الطريق أمام إيقاف إنتاج النفط.

وكانت إشادة السفير الفرنسي مصطفى مهراج بالخطوة لافتة، لاسيما وأن فرنسا كانت من الداعمين لحكومة فتحي باشاغا، لكن مراقبين يبررون تحسن العلاقات بأن حكومةِ الدبيبةِ وعدت شركةَ توتال إينرجي بتعزيز التعاون.

وبحث الدبيبة الأسبوع الماضي مع نائب رئيس شركة توتال إينرجي الفرنسية، لورانت فيفر، سبل تعزيز التعاون على إنتاج الطاقة الشمسية والغاز والنفط.

وبدوره يرفض المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فكرة تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات ويؤكد على أن الأولوية للتوصل إلى قوانين انتخابية توافقية. وتتزايد التكهنات بشأن قرب نفاد صبر باتيلي على مجلسيْ النواب والأعلى للدولة وإعلان خطة أممية تقود إلى الانتخابات، ومن بين ما تتضمنه تشكيل لجنة تتولى صياغة القوانين الانتخابية.

وقال باتيلي الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان مجلس النواب المصادقة على خارطة الطريق، إن قانونيْ الانتخابات بشكلهما الحالي “لن يُمكّنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة” في ليبيا، مضيفًا “ينبغي القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.