الشويهدي: لجنة “6+6” والشعب الليبي لن يقبلوا مطالب البعثة الأممية

استبعد رئيس لجنة “6+6” عن مجلس النوب جلال الشويهدي إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين.

وقال الشويهدي في تصريح صحفي: لذلك اتفقت لجنة “6+6” على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة يمكنها التدخل في هذا الشأن.

وأضاف الشويهدي: لا يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن البعثة الأممية لديها مطالب، ولجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلها.

وتابع: كل تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فقاعات فارغة، إذ لا يمكنه التدخل في قرارات مجلسي النواب والدولة الاستشاري.