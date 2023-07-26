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الشويهدي: لجنة “6+6” والشعب الليبي لن يقبلوا مطالب البعثة الأممية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استبعد رئيس لجنة “6+6” عن مجلس النوب جلال الشويهدي إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين.

وقال الشويهدي في تصريح صحفي: لذلك اتفقت لجنة “6+6” على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة يمكنها التدخل في هذا الشأن.

وأضاف الشويهدي: لا يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن البعثة الأممية لديها مطالب، ولجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلها.

وتابع: كل تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فقاعات فارغة، إذ لا يمكنه التدخل في قرارات مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

 

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صحيفة الساعة 24

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