شاهد : بيان جديد من أبو عبيدة الزاوي بشأن ملابسات انطلاق حراك انتفاضة الحزم والتغيير لانقاذ ليبيا

أصدر شعبان هدية المعروف بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة ثوار ليبيا سابقًا بيانًا حول ملابسات انطلاق انتفاضة الحزم والتغيير لانقاذ ليبيا نافيًا مايتردد عن اتباع الحراك لبعض التشكيلات المسلحة .

نص البيان وفقًا لما ورد في الفيديو :

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

نحن في طور الاستعداد وانطلاق انتفاضة الحزم والتغيير لانقاذ ليبيا خرجت علينا بعض الدعاوى ضد هذه الانتفاضة وبعض الملابسات منها ما هو عن حسن نية وقد يكون في ضبابية في المشهد ومنها ما هو عن سوء قصد مما اوقع اللبس عند الكثيرين .

ونقول تصحيحا للمفاهيم والمواقف ان انتفاضة الحزم والتغيير لانقاذ ليبيا انتفاضة شعبية ليس لها اي اجندات غير الوطن لا داخلية ولا خارجية ولا استخباراتية ولا سياسية من قام بها نخبة من الليبيين من جملتهم من هم في هذا البيان ان اجتماعاتنا في تأسيس هذه الانتفاضة كانت علنية ليس فيها خفاء ولا سرية .

ثانيا انتفاضة الحسم والتغيير انتفاضة سلمية بعيدة عن اي لغة وبعيدة عن لغة السلاح والحروب ولن نسمح ان تسيل فيها قطرة واحدة لاي مواطن وانما هي تعبير وانتفاضة لانتزاع حقوق عن طريق الميادين حق يمارس من كل الشعوب ودعاوى البعض ان هذه الانتفاضة لصيقة ببعض التشكيلات المسلحة خالي عن الصحة والمقصد منه تشويه الانتفاضة وتغيير مسارها.

لن نسمح لاي قوة عسكرية او سياسية او مخابراتية خارجية او داخلية ان تستغل الانتفاضة التي خرج فيها الشعب لاجل الشعب.

وهذا البيان ونشهد الله على قولنا ونستعين بالله عز وجل وموعدنا غدا 27 يوم الخميس يوليو

الله ان يوفقنا في مرصدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته