اعلان هام من التربية يحسم الجدل بشأن الراسبين والمشمولين بالدور الثاني في الشهادة الثانوية

اصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اليوم تنويهاً هاماً بشأن المشمولين بإمتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2023 – 2022.

وأكدت وزارة التربية في صادر عنها، على ما جاء في المادة (51) بشأن امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022م.

وأضافت الوزارة أن الدور الثاني للشهادة الثانوية مقصورٌ على من رسب في ثلاث مواد على الأكثر، وللغائبين عن الدور الأول بعذر مقبول.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم نجاح الطالب يجب عليه اعادة الدراسة في جميع المواد، وإذا لم ينجح في سنة الاعادة جاز منحه سنة استثنائية واحدة فقط بقرار من وزير التربية والتعليم.