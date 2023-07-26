الدبيبة ينعي شهـ ـداء الشرطة الأربعة في طرابلس

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة اليوم الاربعاء وفاة 4 عناصر من الشرطة إثر حادث سير بطريق القره بوللي .

ونشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك :”تلقينا ببالغ الأسى خبر وفاة رجال الشرطة الأربعة إثر حادث سير بطريق القره بوللي، وهم في طريقهم لتأدية مهمة عمل. رحم الله شهداء الواجب، وعوضنا فيهم خيرا، وخالص التعازي لأهلهم وذويهم” .

وأقيمت صباح الاربعاء بمقر ديوان مديرية أمن طرابلس مراسم تشييع جثمان شهيد الواجب ((رئيس عرفاء محمد حسين ختريش)) التابع لمركز شرطة الفرناج والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه الأمني.

وحضر مراسم تشييع جثمان الشهيد مدير الأمن لواء خليل وهيبة وعدد من ضباط وزارة الداخلية والمديرية.

هذا وتقدم السيد وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بأحر التعازي لأسرة الشهيد ، داعياً الله عز وجل ان يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.