ناصر عمار: المجتمع الدولي يدفع نحو مواجهة عسكرية في ليبيا… والهدف منها!

قال آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، أن المجتمع الدولي يبحث عن شـرارة إندلاع المواجهة العسكرية، مضيفاً أن الهدف منها لتقوم الحجة على الجهة الغربية باختلال الأمن والحكم على العاصمة بما لا يدع مجالا للشك، أنها عاصمة مليشيات وفوضى.

وأضاف ناصر عمار في منشور له، هذه هي الخطة التي يدفع نحوها حفتر وعقيله صالح والمخابرات المصرية، باستعمال الأدوات (…) التي تجري ولا تدري.

وأكد عمار أن “أي حراك نحو العاصمة يعتبر مغبة يتحمل تبعاتها الذين يقودونها ويسوقون لها، من المضحوك عليهم.

وقال ناصر عمار أن “حكومة الدبيبة حكومة فيها فساد، مضيفاً أنه “ينبغي إصلاحها، وكلنا مجمعون على هذا القول”.

وشدد ناصر أن “العلاج يحتاج لفراسة وحكمة والجلوس مع الدبيبة بثقل شعبي واجتماعي لاتخاذ تدابير تحول دون المواجهة المسلحة الدامية والاصطدام.

وأشار عمار إلى أن أي حراك إذا لم تتخذ تدابيره من وسط العاصمة بخروج مظاهرات شعبية تجتاح الميادين والساحات والشوارع ضد الفساد وتغيير وزاري في الحكومه والدعوة للانتخابات، يعتبر هرولة نحو العسكر وحكم العسكر.

وحذر ناصر عمار أنه “عندئذ يخسر الجميع والمنتصر حفتر وعقيلة والمخابرات المصرية، وقد أعذر من أنذر”، حسب قوله.