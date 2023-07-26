للمرة الأولى.. دعوات دولية ومشاورات موسعة لإخراج المرتـزقة من بنغازي

نسرين سليمان

طرابلس – «القدس العربي»: في تقدم ملحوظ لمسار المشاورات الأمنية الموسعة التي انطلقت برعاية أممية في ليبيا، تمكنت مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية من عقد اجتماعها الأول في مدينة بنغازي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسفراء وممثلي الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة العمل الأمنية.

ومع أن النتائج الملموسة ظلت بعيدة عن مثل هذه اللقاءات فإن المناقشات والمطالبات استهدفت عدداً من القضايا الحساسة التي يأتي على رأسها إخراج المرتزقة الأجانب ومسألة التدخل الأجنبي والفوضى الأمنية في البلاد.

وفي ختام اجتماعها، حثت مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية الأطراف الليبية على خلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة، حسب ما جاء في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر منصاتها الإعلامية.

وسفراء وممثلو الرؤساء، المشاركين الآخرين لمجموعة العمل الأمنية، هم من فرنسا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والاتحاد الأفريقي ممثلين عن المجتمع الدولي، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي. وبالإضافة إلى المجموعة، حضر الاجتماع سفراء وممثلو مصر وألمانيا وتونس والاتحاد الأوروبي، وانضم إليهم عبر الاتصال المرئي المبعوث الخاص للولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، وسفراء وممثلو روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا والجزائر وجامعة الدول العربية.

وقال باتيلي في كلمته الافتتاحية: “في الوقت الذي تكثف فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لإشراك القادة السياسيين في إيجاد مسار توافقي للانتخابات، ستلعب الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية في ليبيا دورًا مهمًا كأطراف رئيسية لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين”.

وشدد على مسؤولية الجهات العسكرية والأمنية الليبية عن ضمان بيئة آمنة للانتخابات، ومعالجة مختلف القضايا بما في ذلك المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ورأى باتيلي أن جهود لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية خطوة مهمة، لكنه نبه إلى أن القوانين الانتخابية في وضعها الحالي لن تسهل إجراء انتخابات ناجحة.

وتابع أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتنقيح مشاريع القوانين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حاثًا جميع الأطراف الرئيسيين والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا الرئيسية المتنازع عليها سياسيًا.

وأثنى باتيلي على اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لعملها المستمر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وإسهامها في توحيد المؤسسات العسكرية.

كما أشار إلى أن الحرب في السودان عقّدت جهود تنسيق انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، لافتًا إلى أنه رغم ذلك، جرى إطلاق آلية لتسهيل تبادل البيانات بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، وحث لجان الاتصال المشكلة من هذه الدول للعمل على حل المشكلة على إحياء الاجتماعات الدورية

وتابع باتيلي: “فيما أنجزت اللجنة العسكرية المشتركة الكثير، فإننا نقر بأن التقدم المستمر نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية”، مشددًا على ضرورة ألا تمنع هذه المعوقات السياسية من الاستمرار بنفس الحماسة.

وأضاف إن “بناء الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية وخلق بيئة يمكن فيها إجراء انتخابات شفافة وشاملة مع احترام جميع الأطراف للنتائج”، داعيًا جميع القادة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، لأن استمرار الأزمة الحالية أمر خطير.

وفي السياق، قال الرئيس المشارك لمجموعة العمل الأمنية هذا الشهر، السفير الإيطالي جيانلكو ألبريني إن عقد هذا الاجتماع في ليبيا يعد إنجازًا مهمًا، معربًا عن فخره بأن إيطاليا كانت قادرة على المساهمة فيه.

وشارك السفير الإيطالي باتيلي في الإشادة بتفاني اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقيادتها للمهمة والتزامها تجاه وحدة الأراضي الليبية والمصالحة الوطنية، مشجعًا أطرافها على تقديم حلول بشأن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وتأمين العملية الانتخابية.

ودعا عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، اللواء مختار النقاصة، في كلمته خلال انطلاق الاجتماع، الدول المشاركة في عملية برلين إلى الضغط من أجل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وعلق النقاصة على الوضع السياسي قائلاً إن الأجسام السياسية التي تطالب إعلامياً بالانتخابات، هم بالواقع ضد الانتخابات، مؤكداً أنه لا توجد معطيات لإجراء الانتخابات في المدة القريبة.

وقالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إن بلادها تدعم الجهود الرامية لخلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

ودعت في كلمتها في اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة بنغازي، القادة الليبيين للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، مشددة على ضرورة الالتزام بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار.

وجددت السفيرة البريطانية دعم المملكة المتحدة الدائم للاستقرار والسلام في ليبيا، مشددة على أهمية الجهود المشتركة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

واستضافت العاصمة طرابلس في 24 أيار/مايو الماضي، أول اجتماع لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة العمل الدولية لعملية برلين، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من شرق وغرب ليبيا، وبحضور ممثلي أعضاء المجموعة التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة كلًا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.